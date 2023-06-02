"EN GÜVENLİ YOLA TESLİM OLMAYA AÇIĞIM' DEMİŞTİM"
Tam adı 'Jessica Ellen Cornish' olan Jessie J, yaşadığı süreci, "Normal doğum için 9 ay hazırlık yaptım. Sıkı yemek, epi-no, yoga, yüzme, hipnodoğum yöntemleri... Tens makinem, doğum tarağım vardı. İdeal olarak ilaçsız bir havuz doğumu istedim ama bu benim disiplinli ve odaklanmış kalma planımdı. Tamamen farklı bir yöne gidebileceğini ve büyük olasılıkla gideceğini çok iyi biliyordum. İnsanlar bana, 'Peki doğum planın nedir?' diye sorduğunda, 'Oğlumun gelmesi için en güvenli yola teslim olmaya açığım' dedim" ifadeleriyle anlattı.