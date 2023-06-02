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Jessie J anne oldu - Magazin haberleri

Jessie J anne oldu

Geçtiğimiz yıl düşük yapıp bebeğini kaybettikten sonra tekrar hamile kalan ünlü şarkıcı Jessie J, anne oldu

Giriş: 02.06.2023 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Daha önce düşük yaptığını açıkladıktan bir süre sonra tekrar anne olmaya hazırlandığını açıklayan Jessie J'den müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, anne oldu. 

  • OĞLU DÜNYAYA GELDİ

    Doğuma girmeden beş dakika önce hastane odasında dans ederken çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaşan Jessie J'nin bir oğlu oldu.

    Jessie J, normal doğum yapmak istese de sezaryen doğum yapmak zorunda kaldığını belirtti. 

  • "EN GÜVENLİ YOLA TESLİM OLMAYA AÇIĞIM' DEMİŞTİM"

    Tam adı 'Jessica Ellen Cornish' olan Jessie J, yaşadığı süreci, "Normal doğum için 9 ay hazırlık yaptım. Sıkı yemek, epi-no, yoga, yüzme, hipnodoğum yöntemleri... Tens makinem, doğum tarağım vardı. İdeal olarak ilaçsız bir havuz doğumu istedim ama bu benim disiplinli ve odaklanmış kalma planımdı. Tamamen farklı bir yöne gidebileceğini ve büyük olasılıkla gideceğini çok iyi biliyordum. İnsanlar bana, 'Peki doğum planın nedir?' diye sorduğunda, 'Oğlumun gelmesi için en güvenli yola teslim olmaya açığım' dedim" ifadeleriyle anlattı.

  • "ONU KUCAĞIMA ALDIM, ÖNEMLİ OLAN BUYDU"

    Jessie J, sözlerini, "40 haftadan birkaç gün sonra bir taramam yapıldı, tamamen yanlış yoldaydı ve ortalamadan biraz daha tıknaz ve uzun olduğu için sıkışıp, kaldı. Onu iki ay çevirmeye çalışmak için her şeyi yaptım. En güvenli doğum için planlı bir sezaryen önerildi. Bu video ameliyattan 5 dakika önce çekildi. Bir gece önce aktif doğuma girdim ve tüm hisleri hissettim ama çoğunlukla oğlumuzla tanışmamız için heyecanlandım. Sanırım bunu paylaşıyorum çünkü pek çok insan, 'İstediğin doğumu kaçırmış gibi hissediyor musun?' dedi. Bir doğum yaptım ve istediğim her şey buydu. Sonunda onu kucağıma aldım, önemli olan bu" şeklinde noktaladı.

  • "BU DENEYİMİ ASLA UNUTAMAYACAĞIM"

    Öte yandan daha önce kendi başına bir bebek sahibi olmak istediğini belirten Jessie J, bunun hep çok istediği bir şey olduğunu vurgulamıştı. Hamile kalmasının bir mucize olduğunu belirten şarkıcı, bunun asla unutamayacağı bir deneyim olduğunu dile getirmişti.

  • "DOĞAL YOLLARDAN ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

    Jessie J, kendisi hakkında önemli bir bilgiyi de Londra konseri sırasında hayranlarıyla paylaşmıştı. Bir itirafta bulunan Jessie J, asla doğal yollardan çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı.

    "Doktorum bana asla çocuk sahibi olamayacağımı söyledi" diyen ünlü şarkıcı, teselliyi müzikte bulduğunu söylemişti. Miley Cyrus ve Chris Brown'a yazdığı şarkı sözlerinden sonra ünlü olan Jessie J, "Bu durumun üstesinden şarkılarımla geleceğim" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

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