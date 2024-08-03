Jessica May: Türkler çok akıllı
2022'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı kazanan Brezilya asıllı oyuncu Jessica May, önceki akşam eşiyle birlikte görüntülendi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile 2018 yılında nikâh masasına oturan ve 2022'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı kazanan Brezilya asıllı oyuncu Jessica May, önceki akşam Rumeli Hisarı'nda görüntülendi.
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Ayaküstü gazetecilerle konuşan May, "Beraber tavla oynadık ama Hüseyin yine her zamanki gibi hep kazanıyor. Tavla oyunu çok zor bir oyun kolay değil. Kafa çalıştıran bir oyun ama. Türkler o yüzden çok akıllılar bu oyunlar ile kafa sürekli çalışıyor" dedi.
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Boş zamanlarında vaktini olumlu değerlendirdiğini de dile getiren oyuncu, "Geçtiğimiz sezon bir projemde zırh taşımıştım ve bana çok ağır gelmişti. Her an proje gelirse hazır olmak için boks ve muay thai kursuna gidiyorum. Çünkü hep hazır olmam gerekiyor eğer bir daha böyle bir proje gelirse kondisyonum hazır olsun istiyorum. Hocam bana hep seni ringe çıkarayım diyor ama ben istemiyorum, kondisyonum olsun yeter. Bir yandan da ben bu süreçte cildimi ve saçlarımı dinlendirdiğimi düşünüyorum. Cildim makyajdan uzak kalıyor biraz saçlarım da spreylerden falan uzak kalıyor. İyi geliyor bu da bana. Her şey için hep hazır olmaya çalışıyorum ama belki gelecek sezona da projelerimiz olur" diye konuştu.
"KARADENİZ BİZİM MEMLEKET"
Bir proje hazırlığında olduğunu söyleyen ünlü isim, "Bir film için proje hazırlığımız var. Önümüzdeki hafta ben Ordu Ünye'ye projem için gideceğim. Çekimlerimiz olacak. Bizim memleket oralar zaten, Karadeniz" ifadelerini kullandı.
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"BURASI ARTIK BENİM VATANIM OLDU"
Yaz tatilini çok değerlendiremediklerini dile getiren oyuncu, "Biz Brezilya'daydık. Tatile gitmedik Türkiye'de. Burda kışken orda yaz oluyor, orada yaptık biraz tatil. Türk kimliğimi de aldım biliyorsunuz. Psikolojik olarak beni bu durum çok olumlu etkiledi. Yabancıyım sonuçta, başka bir ülkeden geldim ama bir bütün hissediyorum şimdi. Psikolojik olarak buradaki halktan farklı görmüyorum kendimi. Burası da artık benim vatanım oldu" açıklamasını yaptı.
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Jessica May'in eşi Hüseyin Kara ise "Birlikte bir yere gittiğimiz zaman Jessica'dan hep pasaport istiyorlardı. Artık kimlik verince 'Türk mü oldunuz?' diyorlar. İnsanlar da şaşırıyorlar" diyerek bir anılarını da dile getirdi.