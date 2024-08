Jessica May: Türkler çok akıllı

Boş zamanlarında vaktini olumlu değerlendirdiğini de dile getiren oyuncu, "Geçtiğimiz sezon bir projemde zırh taşımıştım ve bana çok ağır gelmişti. Her an proje gelirse hazır olmak için boks ve muay thai kursuna gidiyorum. Çünkü hep hazır olmam gerekiyor eğer bir daha böyle bir proje gelirse kondisyonum hazır olsun istiyorum. Hocam bana hep seni ringe çıkarayım diyor ama ben istemiyorum, kondisyonum olsun yeter. Bir yandan da ben bu süreçte cildimi ve saçlarımı dinlendirdiğimi düşünüyorum. Cildim makyajdan uzak kalıyor biraz saçlarım da spreylerden falan uzak kalıyor. İyi geliyor bu da bana. Her şey için hep hazır olmaya çalışıyorum ama belki gelecek sezona da projelerimiz olur" diye konuştu.

"KARADENİZ BİZİM MEMLEKET"



Bir proje hazırlığında olduğunu söyleyen ünlü isim, "Bir film için proje hazırlığımız var. Önümüzdeki hafta ben Ordu Ünye'ye projem için gideceğim. Çekimlerimiz olacak. Bizim memleket oralar zaten, Karadeniz" ifadelerini kullandı.