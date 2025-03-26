Jessica Chastain ve Adam Driver dizide buluşuyor

Jessica Chastain ve Adam Driver, yeni bir drama dizisinde başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor. İkili, dijital platform için çekilecek 'The Dealer'da performans sergileyecek. Yüksek sanat piyasasının ışıltılı dünyasında, güç, sınıf, cazibe ve kültür gibi temaları ele alacak olan dizi, Jessica Chastain’in canlandıracağı hırslı bir galericinin gözünden anlatılacak.

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Chastain, kendi sanat galerisini yönetmeye çalışan ve sanat dünyasında büyük bir isim olmaya çalışan bir karaktere hayat verecek. Driver da yetenekli ve rahatsız edici bir sanatçıyı canlandıracak. Dizi, bu ikili arasındaki karmaşık bir ilişkiye odaklanacak.

Sam Gold'un yönetmenliğini üstleneceği, Lucas Hnath’in senaryosunu yazdığı dizi, Adam Driver'ın kariyeri boyunca oynadığı ikinci büyük TV rolü olacak. İlk kez, 'Girls' dizisinde başrol oynamıştı. Jessica Chastain da daha önce 'The Savant' dizisinde rol almıştı.