Amerikalı oyuncu Jessica Alba, koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı kendisini karantinaya aldı. Bütün vaktini evde ailesiyle birlikte geçiren Alba, dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

TikTok'ta ortaya çıkan 'Savage challenge' adındaki akıma dahil olan 38 yaşındaki Alba, paylaştığı video ile beğeni topladı. Alba'nın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

Öte yandan Instagram'da 17 milyondan fazla takipçisi olan Jessica Alba'nın Cash Warren ile evliliğiden dünyaya gelen 3 çocuğu bulunuyor.