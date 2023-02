Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gözaltına alındı

HABERTURK.COM / AA

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Prof. Dr. ÖVGÜN AHMET ERCAN KİMDİR?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 15 Mart 1948 yılında Aydın Nazilli'de dünyaya geldi. Selanik kökenlidir. 1960 yılında başladığı Nazilli Ortaokulunu 1963 yılında tamamladı. 1966 yılında Nazilli Lisesini bitirdi. 1966 yılında memleketinden üniversite okumak için İstanbul’a geldi.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik – Jeoloji bölümü'nü 1970 yılında tamamladı. T.C. Devlet bursu ile ABD’ye öğretim üyesi yetiştirilmek üzere yollandı. 1973 yılında Stanford Üniversitesi'nde ABD Master of Science yapmış olarak mezun oldu. 1975'de Colorado School Of Mines, Doctor Of Philosophy ve 1980'de TÜBİTAK bursunu kazanarak Massachussets Institute Of Technology'de doktora sonrası uzmanlığını bitirdi.

1975 yılında İTÜ’ye Doktor Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1980 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu.

1975 - 2003 tarihleri arası İTÜ Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünde çalıştı. 15 Eylül 2003 yılında İTÜ’den genç emekli oldu. 1983’de kurduğu ve 15 Eylül 2003’den beri Yer Altı Aramacılık Bilimsel Araştırma Kuruluşunun başındadır, BİLİMTEY Yayınevi Başkanı görevine geldi.

2011 yılından günümüze İTÜ Jeofizik ile Maltepe Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümlerinde öğretim üyeliği yapmaktadır.

BULUNDUĞU GÖREVLER

1977 - 1980 EGE Üniversitesi, Yerbilimleri Fakültesi, (Geçici görevlendirmeyle) 1980 - 1982 Fakülte Kurulu Üyeliği (İTÜ),

1980 - 1981 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, (Geçici görevlendirmeyle)

1980 - 1982 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, (Geçici görevlendirmeyle)

1981 - 1984 Anabilim Dalı Başkanlığı (İTÜ),

1986 - 1988 İTÜ Yüksek Lisans Komisyonu (İTÜ),

1986 - 1987 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık, (Geçici görevlendirmeyle)

1997 - 1998 Torino Polytechnic University,Torino, ITALYA’da bulundu (Geçici görevlendirmeyle)

2000 - 2001 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı,

2000 - 2001 TÜRKİYE DEPREM ÇALIŞMA KURULU Başkanı,

2002 - 2005 JEOFİZİK KURUMU Derneği Genel Başkanı,

2003 - 2005 İstanbul ÇEVRE FEDERASYONU 2. Başkanı,

2004 - 2007 Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği danışmanı oldu.

2006 - 2007 Arası İran Devletinin petrol danışmanlığını yapmıştır.

2010’da “Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığına” atanmıştır.

2011-2012 arası TMMOB JFMO Başdanışmanlığı yapmıştır.

Prof. Dr. Ercan’ın bilimsel yayınlar olarak, 17 kitap, 16 ders notu, 420 bilimsel yayını var. Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır.

2002 milletvekili seçimlerine İstanbul Anadolu Yakası'ndan bağımsız milletvekili adayı oldu. 2007'de Yerel seçimlerde Bakırköy Belediye Başkanlığı'na DSP'den aday oldu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 2014 Yerel Seçimleri için, Genel Başkanı Osman Pamukoğlu olan HEPAR (Hak ve Eşitlik Partisi)’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Adayı oldu.

Prof. Dr. Ercan’ın İstanbul için önemli tasarı başlıkları ile öncelikleri şöyle; 1. Ulaşım, 2. Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yaşam Eğitimi, 3. Deprem, 4. Temizlik, 5. Sağlık ile Beslenme.

Ahmet Ercan, Bosna-Hersek devletinin İstanbul Konsolosu Nidzara Ercan ile evlidir. Bir oğlu, bir kızı, iki torunu vardır.

ÇALIŞTIĞI SİVİL TOPLUM KURUŞLARI

1995 - 1997 İTÜ Maden Fakültesi Vakfı - Başkan Yardımcılığı,

1995 - Günümüze MESS Vakfı - Delege Üyeliği,

1995 - Günümüze Aydın ile İlçeleri Koruma geliştirme Vakfı,

1998 - Günümüze Sigarayla Savaşanlar Derneği Kurucu üyesi ile 1. Başkanlığı,

1999 - günümüze; Yurt Madenciliği Geliştirme Vakıf Üyesi,

2000 - günümüze; Türkiye Deprem Vakfı üyeliği,

2000 - 2001 Madencilik Konseyi Üyesi,

2001 - günümüze; TEMA,

2002 - günümüze; Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı,

2002 - günümüze; Türkiye Jeotermal Derneği,

2002 - günümüze; İstanbul Tüketicileri Koruma Derneği,

2002 - günümüze; Türk Kalp Vakfı Üyeliği,

2002 - 2003 Teşvikiye Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanlığı,

2002 - günümüze Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi,

2003 - günümüze Rotary Kulüp (Fındıklı) Üyeliği,

2003 - günümüze; Dil Kurumu, Ankara,

2003 - Günümüze Ulusal Eğitim Derneği Ankara,

2003 - günümüze Türk Eğitimciler Derneği İstanbul,

2003 - 2004 İstanbul Çevre Federasyonu 2. Başkanlığı,

2003 - günümüze Aydın Kültür ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı

ÖDÜLLERİ

1974’de Amerika’da “Yılın En Başarılı Yabancı Öğrencisi”,

2000’de İ.Ü. İletişim Fakültesi “Yılın İletişimcisi “(Deprem Eğitimi ile),

2002’de Halkın Onur Ödülü,

2002’de ADD’ce Yılın Atatürkçü Bilim Adamı,

2003-2005’de Aydın Derneği Yılın Deprem Bilimcisi,

2005 Uluslar Arası Azerbaycan Jeodinamik ve Petrol Toplantısı “En başarılı Bilim Adamı”,

2012 Dil Derneği “Yılın Bilim Adamı”

2013 Fen Bilimlerinde “Yılın Yerbilimci Bilim Adamı” ödüllerini almıştır.