BİR AY RÖTARLI GELİYOR

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, uzun bir aradan sonra Türkiye'deki sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Son albümü 'This Is Me… Now' ile müzik listelerinde zirveye yerleşen Lopez, 'Up All Night' dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor.

Daha önce temmuz ayında geleceği belirtilen Latin yıldız, Türk hayranlarıyla bir ay rötarlı buluşacak.