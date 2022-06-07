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Jennifer Lopez'in gözyaşları! - Dünyadan Magazin haberleri

Jennifer Lopez'in gözyaşları

Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 2022 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri, geçtiğimiz pazar gecesi sahiplerini buldu. Törende 'Marry Me' filmi için bestelediği 'On My Way' ile 'En İyi Şarkı Ödülü'nü kazanan Jennifer Lopez, sahneye ikinci kez 'Nesil Ödülü'nü almak üzere çıktı. Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı, konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı

07.06.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2022 MTV Sinema ve TV Ödülleri, geçtiğimiz pazar akşamı Santa Monica'da düzenlendi. Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede Jennifer Lopez, en dikkat çeken isim oldu. 

  • Lopez, törende 'Marry Me' filmi için bestelediği 'On My Way' ile 'En İyi Şarkı Ödülü'nün sahibi oldu.

  • GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    52 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sahneye ikinci kez 'Nesil Ödülü'nü almak üzere çağırıldı. O sırada duygusal anlar yaşayan Jennifer Lopez, konuşmasını gözyaşları içinde tamamladı.

  • Oscar ödüllü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar evlilik yolunda ilk adımı atan Lopez, sahnede kendisini destekleyenlere ve aynı zamanda düşmanlarına teşekkür etti.

  • "BENİ MUTLU EDEN VE KALBİMİ KIRAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM" 

    JLO, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

    Beni mutlu eden, kalbimi kıran ve bana yalan söyleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçek aşka teşekkür etmek istiyorum. Bana güçlü olmayı öğrettiği için hayal kırıklığına ve başarısızlığa da teşekkür ediyorum. Çocuklarıma ve aşkıma da... Yüzüme karşı ya da başka yerlerde bunu yapamayacağımı söyleyen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten sizsiz yapamazdım.

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