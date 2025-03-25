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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony ile 2021 Paraguay Güzeli eşinden mutluluk pozları - magazin haberleri

        Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony ile 2021 Paraguay Güzeli eşinden mutluluk pozları

        Jennifer Lopez ile 10 yıl evli kalan Marc Anthony, iki yıllık eşi Nadia Ferreira Muniz ile Miami Açık Tenis Turnuvası'nı seyrederken aşka geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 15:54 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:54
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        Tenis maçında aşka geldiler
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        Jennifer Lopez'in çocuklarının babası olan eski eşi Marc Anthony, dördüncü eşi Nadia Ferreira Muniz ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic'in Camilo Ugo Carabelli ile mücadelesini seyrederken görüntülenen çift, birbirlerine sevgi gösterisi yaparken objektiflere yansıdı.

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        2022'den bu yana birlikte olan çift, ikinci evlilik yıl dönümlerini 28 Ocak'ta kutladı.

        Nadia Ferreira Muniz ile Marc Anthony'nin Marco adını verdikleri 21 aylık oğlu var. Marco, Marc Anthony'nin dört farklı kadından olan yedi çocuğundan en küçüğü.

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        #Nadia Ferreira Muniz
        #Marc Anthony
        #Jennifer Lopez

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