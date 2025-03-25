Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony ile 2021 Paraguay Güzeli eşinden mutluluk pozları

Jennifer Lopez'in çocuklarının babası olan eski eşi Marc Anthony, dördüncü eşi Nadia Ferreira Muniz ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic'in Camilo Ugo Carabelli ile mücadelesini seyrederken görüntülenen çift, birbirlerine sevgi gösterisi yaparken objektiflere yansıdı.

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Sırp raket Novak Djokovic, Arjantinli rakibi Camilo Ugo Carabelli'yi yendi

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2022'den bu yana birlikte olan çift, ikinci evlilik yıl dönümlerini 28 Ocak'ta kutladı.

Nadia Ferreira Muniz ile Marc Anthony'nin Marco adını verdikleri 21 aylık oğlu var. Marco, Marc Anthony'nin dört farklı kadından olan yedi çocuğundan en küçüğü.