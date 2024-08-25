Jennifer Lopez'in açtığı boşanma davası sonrası Ben Affleck'in yüzü gülüyor
Jennifer Lopez ile iki yıllık evliliğini noktalayan Ben Affleck, çocuklarıyla neşeli vakit geçirirken görüntülendi
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Jennifer Lopez ile iki yıl süren evliliği biten Ben Affleck, soluğu çocuklarının yanında aldı. Lopez'in boşanma davası açtığı öğrenilen Affleck, eski eşi Jennifer Garner'dan olan 3 çocuğundan ikisiyle hafta sonunu birlikte geçirirken neşeli görünüyordu.
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15 yaşındaki Seraphina ve 12 yaşındaki Samuel'i Los Angeles'ta dondurma yemeye götüren Ben Affleck'in yüzü gülüyordu.
Ben Affleck'in neşeli görünümü, bir gün öncesinde Seraphina'yı bazı arkadaşlarıyla sinemaya götürürken görüldüğünde sergilediği asık suratlı görünümden çok uzaktı. Affleck, dikkati dağılmış gibi görünüyordu.
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Artık ayrı yaşadığı Jennifer Lopez'in kendisine boşanma davası açtığının öğrenilmesinden sonra gözlerin üzerine çevrildiği Ben Affleck, zor günleri atlatmış gibi görünüyordu.
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Öte yandan Jennifer Lopez de boşanma davası haberlerinin ardından ilk sosyal medya paylaşımını önceki gün yaparak; "Her şey yolunda" mesajı verdi.
Jennifer Lopez, hacimli saç bukleleri ve dikkat çekici makyajıyla beğeni toplayan görünümünü Instagram'dan paylaştı.
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Bir hayranının da sayfasında yayınlanan fotoğrafın arka planında hediyeler ve yılbaşı ağacı olması, Noel döneminde çekildiğini gösteriyordu. Hatta daha önceki paylaşımlarına göre fotoğraf, Aralık 2020'de çekilmişti.
Jennifer Lopez'in iyi olduğunu göstermek için eski bir fotoğrafına başvurması dikkat çekti.
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55 yaşındaki Jennifer Lopez ile 52 yaşındaki Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden 2021'de bir araya gelmişti. Çift, 2022 yazında evlenmiş, ikinci evlilik yıl dönümlerinde soluğu mahkemede almıştı.
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