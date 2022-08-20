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Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı!

Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü, ünlü aktörün annesinin geçirdiği kaza nedeniyle hastanede başladı. Affleck'in annesinin durumunun ciddi olmadığı ve düğünün iptal edilmeye gerek kalmadığı belirtildi

20.08.2022 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve ilişkilerine bir şans daha tanıyarak aşklarını geçtiğimiz ay Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.

  • DÜĞÜN HASTANEDE BAŞLADI

    Lopez ve Affleck'in üç gün sürecek olan düğünü beklenmedik bir kaza nedeniyle hastanede başladı. Düğünün yapılacağı, Ben Affleck'e ait Georgia'da bulunan malikaneye gelen ambulans, herkesi telaşlandırdı.

  • GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    İlk duyulan haberlere göre; Affleck ya da Lopez'in çocuklarından biri bir kaza geçirmiş ve ambulans bu nedenle çağrılmıştı. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

  • MALİKANEDE DÜŞMÜŞ

    Üç günlük düğünün yapılacağı malikaneye ambulans çağrılmasının nedeni, Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt'un geçirdiği kazaydı. Boldt'un oğluna ait malikanede düştüğü ve bacağından yaralandığı öğrenildi.

  • "DURUMU CİDDİ DEĞİL"

    Anne Boldt, hastaneye kaldırılırken, oğlu Ben Affleck ve gelini Jennifer Lopez de onu yalnız bırakmadı. Affleck'in annesinin durumunun ciddi olmadığı ve düğünün iptal edilmeye gerek kalmadığı belirtildi.

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