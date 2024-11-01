Söz konusu ırkçı şakayla sadece Porto Rikoluların değil, ülkedeki tüm Latinlerin rencide edildiğine dikkati çeken Lopez, "Bu seçim sizin hayatınız hakkında. Benim, senin ve çocuklarımız hakkında. Sizi dikkate almalarını sağlayın. Bu sizin gücünüz. Oyunuz sizin gücünüzdür" diyerek Latin seçmenlere oy kullanma çağrısı yaptı.