        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez: Ben Affleck'ten boşanmak başıma gelen en iyi şeydi - magazin haberleri

        Jennifer Lopez: Ben Affleck'ten boşanmak başıma gelen en iyi şeydi

        Ben Affleck ile boşandıktan 17 yıl sonra 2022'de ikinci kez evlenen, 2024'te yeniden boşanan Jennifer Lopez; "Boşanmak başıma gelen en iyi şeydi" diyen Lopez, ayrılık sonrası hayatının en iyi yazını geçirdiğini de belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 11:56 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:56
        Jennifer Lopez, yeni röportajında, Ben Affleck'ten boşanmasının "Başına gelen en iyi şey" olduğunu söyledi. Affleck ile yollarını ayırmasından bir yıl sonra konuşan 56 yaşındaki şarkıcı, ayrılığın kendisini değiştirdiğini söylerken, "İhtiyaç duyduğum şekilde büyümeme yardımcı oldu" itirafında bulundu.

        Ağustos 2024'te Lopez, ikinci evlilik yıldönümlerinde, 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle Affleck'e boşanma davası açmıştı.

        CBS'te Sunday Morning programına katılan Jennifer Lopez, bu yılın başlarında boşanmaları kesinleştikten sonra çok eğlendiğini söyledi. Ancak ünlü şarkıcı, ayrılıklarının ardından zor zamanlar geçirdiğini de anlattı.

        Kişisel hayatının çok iyi olmadığı zamanlarda bu durumu nasıl idare ettiği sorulduğunda Jennifer Lopez, üstesinden zor geldiğini söyledi.

        Ayrılıklarının ardından Ben Affleck ile aynı projede çalışmak zorunda olan Jennifer Lopez; "Gerçekten zor bir dönemdi" itirafında bulundu. 'Örümcek Kadının Öpücüğü' filminde Lopez başrolde yer alırken, Affleck de filmin yapımcılığını üstleniyordu.

        Jennifer Lopez, filmde çalışmanın, kalp kırıklığının dışında bir şeye odaklanmasına yardımcı olduğunu da söyleyerek; "Konuyu düşünmemek zordu ama bir bakıma hem en iyi hem de en kötü zamanlar gibiydi. Setteki her an, bu rolü oynadığım her an çok mutluydum. Sonra, eve döndüğümde, her şey harika değildi. Sadece 'Bunu nasıl düzeltebilirim?' diye düşünüyordum. Ama üstesinden geldim" ifadesini kullandı.

        17 yıl sonra eski aşkına yeniden bir şans vererek 2021'de ilişki yaşamaya başlayan sanatçı, daha sonra Affleck'ten boşanmasının "Başına gelen en iyi şey" olduğunu fark ettiğini, bunun büyümesine yardımcı olduğunu söyledi.

        "HAYATIMIN EN İYİ YAZINI GEÇİRDİM"

        Ayrılıklarının nihayetinde "Kendisinin daha fazla farkına varmasına yardımcı olduğunu" söyleyen Jennifer Lopez; "Bir buçuk yıl öncesine göre artık farklı bir insanım" dedi. Ben Affleck ile ayrılmalarının ardından; "Bu yıl muhtemelen geçirdiğim en iyi yaz oldu" diyen Lopez; "Çok eğlendim. Her şeyin tadını daha fazla çıkarabiliyorum ve harikayım" ifadesini kullandı.

        Jennifer Lopez, Broadway müzikali 'Örümcek Kadının Öpücüğü'nün sinema uyarlamasına yaptığı katkılardan bahsederken eski eşi Ben Affleck'ten minnetle söz etti. Sanatçı, "O ve şirketi olmasaydı film çekilemezdi" dedi.

