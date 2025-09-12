Habertürk
        Jennifer Lopez aşk yuvasını terk etmedi - magazin haberleri

        Jennifer Lopez aşk yuvasını terk etmedi

        Jennifer Lopez, 17 yıl sonra ikinci bir şans verdiği, ancak yine ayrıldığı eski eşi Ben Affleck ile yaşadığı 68 milyon dolarlık malikanede oturmaya devam ediyor. Lopez'in evden taşınmama nedeni belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 12:07 Güncelleme: 12.09.2025 - 12:07
        Aşk yuvasını terk etmedi
        Jennifer Lopez, Ben Affleck ile evliyken yaşadığı 68 milyon dolarlık malikanede oturmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, California'nın Bel-Air bölgesindeki devasa evinin soyunma odasından fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

        Lopez'in, Affleck ile aşk yuvasından taşınmaya çalıştığı bilinirken, neden hâlâ orada kaldığı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının Hidden Hills bölgesinde yeni evi tadilatta olduğu için bu evde kalmaya devam ettiği öğrenildi.

        Jennifer Lopez ve boşandığı eşi Ben Affleck, bu evi 60 milyon dolara satın almıştı. Temmuz 2024'te 68 milyon dolara satışa çıkardıkları ev, alıcı bulamadı. Satışın gerçekleşmemesinden dolayı Affleck'in evin fiyatını düşürmek istediği, Lopez'in ise eve pek ilgi olmamasına rağmen buna hazır olmadığı söylendi.

        Bazı emlakçılar 12 yatak odalı ve 24 banyolu 68 milyon dolarlık fiyatın çok yüksek olduğunu ve çiftin evi elden çıkarmak istemesi halinde en az yüzde 15 oranında fiyatın düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

        Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2022 yazında evlendi. İlişkilerine 17 yıl sonra yeniden şans veren ikilinin evliliği sadece iki yıl sürdü. Lopez, 2024 yazında Affleck'e boşanma davası açtı. Çift, Ocak 2025'te resmen boşandı.

        Jennifer Lopez'in şarkıcı Marc Anthony ile evliliğinden 17 yaşında Emme ve Max adında ikizleri var. Ben Affleck'in de 2015'te ayrıldığı eski eşi Jennifer Garner ile evliliğinden 19 yaşında Violet, 13 yaşında Samuel ve 16 yaşında Seraphina adlarında çocukları bulunuyor.

