07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki bir otelde 'It's My Party' turnesi kapsamındaki konseri için saat 21.50'de sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Lopez'i izlemek için hayranları saatler öncesinde otele geldi. Otel girişinde bilet kontrolü yapılan izleyenler daha sonra konser alanına geçti. Birçok kişi, konser alanı girişinde hazırlanan özel köşede Jennifer Lopez'in posterinin önünde fotoğraf çektirdi.
Konserinde hareketli şarkılara yer veren Lopez'e dansçılar da eşlik etti. Konserinde iki kez kostüm değiştiren Lopez, seslendirdiği şarkılarla alandakileri coşturdu. İzleyenler, konser boyunca sanatçının tüm şarkılarına eşlik edip dans etti. Pek çok izleyen konser sırasında selfie çekti, sosyal medya hesaplarından da canlı yayın yaptı.
"TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLUYUM"
Şarkı aralarında izleyenlerle de sohbet eden Jennifer Lopez, "Uzun zaman oldu Türkiye'ye gelmedim. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
24 Temmuz 1969 doğumlu Lopez, 50'nci yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Jennifer Lopez, "Doğum günümü Antalya'da kutlayacağımı söylemiştim. Sizinle burada kutlamaktan mutluyum" diye konuştu.
KIM KARDASHIAN GELMEDİ
Biletleri günler öncesinde tükenen konseri Antalyaspor Başkanı ve otel sahibi Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, sanatçılar Meryem Uzerli, Enis Arıkan, Erkan Kolçak Köstendil'in yanı sıra yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Konsere geleceği duyurulan Kim Kardashian ise gelmedi.
AYAKTA DİNLEYENLER 7 BİN TL ÖDEDİ
Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL öderken, konser için ayrılan 28 locanın fiyatları ise 50 bin Euro'ya kadar çıktı.
Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev aldı. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez'in isteği üzerine Antalya konserinde 800 ışık kullanıldı.
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