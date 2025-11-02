Jennifer Lawrence politika hakkındaki sessizliğinin nedenini açıkladı

Geçmişte Donald Trump'a karşı açık sözlü davranan Oscar'lı yıldız Jennifer Lawrence, son zamanlarda siyaset konusunda sessiz kaldı. 35 yaşındaki ABD'li oyuncu, siyasi duruşu hakkında kamuoyu önünde konuşmayı neden bıraktığını açıkladı.

The New York Times'a konuşan Jennifer Lawrence'dan siyaset hakkında yorum yapması istendi ancak ünlü oyuncu bu isteği reddetti.

"Bunu yapmalı mıyım, bilmiyorum. İlk Trump yönetimi çok vahşiydi ve 'Buna nasıl izin verebiliriz?' diye düşündüm. Kafası kesilmiş bir tavuk gibi oradan oraya koşturuyormuşum gibi hissettim" diyen Jennifer Lawrence; "Öğrendiğimiz gibi, seçimden seçime, ünlüler insanların kime oy vereceği konusunda hiçbir fark yaratmıyor" ifadesini kullandı.

Öyleyse ne yapıyorum? Sadece ülkeyi parçalayan bir yangına körükle gidecek bir şey hakkındaki fikrimi paylaşıyorum" diyen Jennifer Lawrence; "Çok bölünmüş durumdayız" diye ekledi.

Jennifer Lawrenc, 2016'da Donald Trump'ın ilk başkanlık zaferinin ardından dünyaya açık bir mektup yazmış ve 2017 başlarında seyahat yasağına karşı çıkmıştı. Ünlü oyuncu ayrıca geçen yıl yapılan seçimde Demokrat Parti adayı Kamala Harris'e sadece desteğini açıklamakla kalmamış, kapı kapı dolaşıp seçmenleri ikna etmeye çalışmıştı. Üstelik Lawrence o dönemde, ikinci çocuğuna hamileydi.