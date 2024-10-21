Jennifer Lawrence ikinci çocuğuna hamile

Umut Işığım', 'Açlık Oyunları', 'Don't Look Up' gibi filmlerin yıldızı, “Annelik hakkında konuşmak çok korkutucu. Herkes bambaşka bir deneyim yaşıyor çünkü. Bazı arkadaşlarım ilk başta anneliğe sevmeyebileceğimi söyledi. Kendime, 'Herkes bebeğimi kedimden daha çok seveceğimi söyleyip duruyor. Ama bu doğru değil. Belki onu kedim kadar severim' dedim” şeklinde konuşmuştu.