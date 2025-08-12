Jennifer Aniston ile Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Brad Pitt hakkında konuştu

Ünlü oyuncular; Jennifer Aniston ile Gwyneth Paltrow'un meslektaş olmalarının yanı sıra bir ortak yanları daha bulunuyor. O da Brad Pitt...

Jennifer Aniston; Brad Pitt ile 2000'de evlenip, 2005'te boşandı.

REKLAM advertisement1

Brad Pitt - Jennifer Aniston

Gwyneth Paltrow'un Brad Pitt ile 1994'te başladığı ilişkisi, 1996'da alınan evlilik kararından kısa bir süre sonra sona erdi.

Brad Pitt - Gwyneth Paltrow

Jennifer Aniston, verdiği bir röportajda, Gwyneth Paltrow ile sıkı arkadaş olduklarını, birbirlerine sürekli tavsiyede bulunduklarını dile getirdi. Aniston, eski eşi Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow'un nişan partisine gittiğini belirtirken; "Sürekli birbirimize tavsiyelerde bulunuyoruz" dedi.

Jennifer Aniston, "Brad Pitt hakkında konuşuyor musunuz?" şeklinde soruyu geçiştirerek; "Aşka açık olmak ama onu aramamak lazım. Bu şekilde durumda herhangi bir baskı olmaz ve eğer kendiliğinden gerçekleşirse, harika olur" ifadelerini kullandı.