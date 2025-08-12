Habertürk
        Haberler Magazin Jennifer Aniston ile Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Brad Pitt hakkında konuştu

        Jennifer Aniston ile Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Brad Pitt hakkında konuştu

        Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston, kendisinden sonra ilişki yaşadığı Gwyneth Paltrow ile gıybet yapıp yapmadıkları soruyu geçiştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 14:07 Güncelleme: 12.08.2025 - 14:20
        Gıybet yapmadı
        Ünlü oyuncular; Jennifer Aniston ile Gwyneth Paltrow'un meslektaş olmalarının yanı sıra bir ortak yanları daha bulunuyor. O da Brad Pitt...

        Jennifer Aniston; Brad Pitt ile 2000'de evlenip, 2005'te boşandı.

        Brad Pitt - Jennifer Aniston

        Gwyneth Paltrow'un Brad Pitt ile 1994'te başladığı ilişkisi, 1996'da alınan evlilik kararından kısa bir süre sonra sona erdi.

        Brad Pitt - Gwyneth Paltrow

        Jennifer Aniston, verdiği bir röportajda, Gwyneth Paltrow ile sıkı arkadaş olduklarını, birbirlerine sürekli tavsiyede bulunduklarını dile getirdi. Aniston, eski eşi Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow'un nişan partisine gittiğini belirtirken; "Sürekli birbirimize tavsiyelerde bulunuyoruz" dedi.

        Jennifer Aniston, "Brad Pitt hakkında konuşuyor musunuz?" şeklinde soruyu geçiştirerek; "Aşka açık olmak ama onu aramamak lazım. Bu şekilde durumda herhangi bir baskı olmaz ve eğer kendiliğinden gerçekleşirse, harika olur" ifadelerini kullandı.

        #Jennifer Aniston
        #Brad Pitt
        #Gwyneth Paltrow

