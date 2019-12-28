"ARALARINDA MÜKEMMEL BİR BAĞ VAR"

The Sun'da yer alan habere göre; eşini, Angelina Jolie ile aldattıktan sonra ondan da boşanan Pitt'e yakın kaynakların "Aralarında mükemmel bir bağ var ve arada flörtleşiyorlar. Birbirlerini çok iyi anladıkları için enerjileri hiç bitmiyor" açıklamasını yaptı.