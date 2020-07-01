DHA

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, sosyal medya hesabından koronavirüs nedeniyle hayranlarına "Lanet maskeyi takın!" açıklamasında bulunduğu bir paylaşım yaptı. Aniston, paylaşımında şu açıklamalarda bulundu:

Anlıyorum maske takmak endişeli ve stresli ancak iş yerlerinin kapanması daha kötü değil mi? İnsanlar işlerini kaybediyor, sağlık çalışanları büyük yorgunluk içerisinde ve virüs nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybediyor çünkü yeteri kadar çabalamıyoruz.

"Birbirimizi güvende tutmalıyız" diyen Jennifer Aniston, "Eğer insan hayatını önemsiyorsan lütfen maskeni tak" diye vurguladı.