‘Jekyll & Hyde' sahnelenmeye başlıyor

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’, Zorlu PSM’de sahnelenmeye başlıyor.

23 Ekim 2022'de ilk gösteriminde seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’nin başrolünde Hayko Cepkin ve Elçin Sangu yer alıyor. Hayko Cepkin, müzikalde Dr. Jekyll ve Mr. Hyde karakterlerine hayat verirken, Elçin Sangu Lucy Harris rolünde.

Genel Sanat Yönetmenliği Malcolm Keith Kay’e ait ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’nin yapımını Antre Production, yönetmenliğini Taner Tunçay üstleniyor.