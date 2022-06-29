Epstein'ın kız arkadaşına 20 yıl

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell, 20 yıl hapis cezası aldı.
New York'taki federal mahkemeden hükümlü Ghislaine Maxwell hakkında, "reşit olmayan genç kızların cinsel istismarına aracılık yapmaktan" 20 yıl hapis kararı çıktı.
Yargıç Alison Nathan, kararı açıklamasının hemen öncesinde, Maxwell'in işlediği suçun "geniş kapsamlı" olduğunu ve "başkalarını reşit olmayan mağdurları istismar etmekten caydırmak için" önemli bir hapis cezasının gerekli olduğu ifadelerini kullandı.
Gazete patronu Robert Maxwell'in 60 yaşındaki kızına, federal savcıların "birden çok genç kızın cinsel istismarında aracı rolü" dolayısıyla istedikleri 30 ila 55 yıldan çok daha az bir hapis cezası verildi.
Erkek arkadaşı Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell, 20 Ocak'taki duruşmada yeniden yargılanma talep etmişti.
MAXWELL, ABD'DEKİ SEKS TİCARETİ DAVASINDA SUÇLU BULUNMUŞTU
Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan Ghislaine Maxwell, 30 Aralık 2021'de jüri tarafından, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu.
Epstein'in eski kız arkadaşı olan İngiliz asıllı 60 yaşındaki Maxwell, duruşmalarda suçsuz olduğunu, gözaltında haksız yere tutulduğunu ve kötü muamele gördüğünü iddia etmişti.
Maxwell, Temmuz 2020'de seks ticareti suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Benzer suçlardan tutuklu bulunan Epstein ise 2019 yılında Manhattan'daki Metropolitan Hapishanesindeki hücresinde ölü bulunmuştu.
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