Jeff Bezos'un yatı için tarihi köprü sökülecek

Jeff Bezos'un süperyatı için tarihi karar! Köprü sökülecek ve... - Haberler

Reuters

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un süperyatının geçebilmesi için tarihi köprünün bir bölümü sökülecek.

Rotterdam Belediyesi'nden bir sözcü, yerel halk tarafından "De Hef" olarak bilinen asırlık "Koningshavenbrug" köprüsünün orta bölümünün, 40 metrelik (131 ft) bir yata yer açmak için bu yaz kaldırılacağını söyledi. Ancak yatın kime ait olduğu konusunda yorum yapmadı.

Rotterdam yayıncısı Rijnmond, yatın Jeff Bezos'a ait olduğunu bildirdi.

Yat üreticisi Oceanco yetkilileri ve Bezos'un temsilcileri yorum taleplerine yanıt vermedi.

Vatandaşlar yetkililerin bu kararın para sebebiyle verildiğini düşünüyor.

Boat International'ın verilerine göre, Y721 olarak bilinen gemi, 127 metre ve 2022'de denize indirildiğinde dünyanın en büyük yelkenli yatı olacak.

Köprüyü sökmek için ne kadar masraf yapılacağı belirtilmezken, masrafları gemi yapımcısının karşılayacağı belirtildi.