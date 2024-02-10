Jean Reno en büyük korkusunu açıkladı

ÖLÜM HİÇBİR ZAMAN UZAKTA DEĞİL

Montiel'nın en büyük korkun ne sorusuna; "Ölüm" yanıtını veren Jean Reno, "Her gün değil ama bazen ölümü düşünüyorum. Biliyorsunuz geldiğim yer olan Endülüs'te ölüm hiçbir zaman uzakta değil" diye konuştu. Neden ölümü düşündüğü sorusuna ise; "Dünya nereye gidiyor, nereye gidiyoruz gibi sorular hep kafamda. Bu bir kopukluğa neden oluyor" yanıtını verdi.