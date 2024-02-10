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        Haberler Magazin Jean Reno en büyük korkusunu açıkladı - Magazin heberleri

        Jean Reno en büyük korkusunu açıkladı

        Katıldığı bir programda kendisine sorulan en büyük korkunuz nedir sorusuna "ölüm" cevabını veren Fransız oyuncu Jean Reno, şunları söyledi. "Endülüs'te ölüm hiçbir zaman uzakta değil"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:38
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          'Godzilla', 'Görevimiz Tehlike've 'Sevginin Gücü' gibi filmlerde roller almış 75 yaşındaki Jean Reno, katıldıgı bir programda Montiel'inin sorularını cevapladı.

        • 2

          ÖLÜM HİÇBİR ZAMAN UZAKTA DEĞİL

          Montiel'nın en büyük korkun ne sorusuna; "Ölüm" yanıtını veren Jean Reno, "Her gün değil ama bazen ölümü düşünüyorum. Biliyorsunuz geldiğim yer olan Endülüs'te ölüm hiçbir zaman uzakta değil" diye konuştu. Neden ölümü düşündüğü sorusuna ise; "Dünya nereye gidiyor, nereye gidiyoruz gibi sorular hep kafamda. Bu bir kopukluğa neden oluyor" yanıtını verdi.

        • 3

          "ARTIK 20 YAŞINDA DEGİLİM"

          Jean Reno'nun yakın arkadaşları Johnny Hallyday, Jean-Louis Trintignant ve Michael Bouquet gibi arkadaşları peş peşe hayatını kaybetmişti. Bu konuya da değinen Reno; "Her gün falancanın öldüğünü filancanın ölmek üzere olduğunu öğreniyorsunuz. Kendinizi ölümü düşünmekten alı koyamazsınız. Artık 20 yaşında değilim. 20 yaşında olsam ölümü değil geleceği düşünürdüm" diye konuştu.

        • 4

          Jean Reno 2022'de Parisien'de verdiği röportajda da ölüm konusuna değinmiş ve "İnsan ölmeseydi yaşamazdı. Bunu kabullenmek zor. Çünkü her gün ölümü düşündüğüm bir yaştayım, ölüme dair kaygılar uyumama engel oluyor. Akşam oluyor, uyuyamıyorum. Trintignant gitt, Bouquet de gitti" demişti.

          Fotograflar: Shutterstock

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