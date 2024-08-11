Jason Derulo: İstanbul konseri için özel hazırlıklar yaptık

"GELECEKTEKİ PROJELERİME TÜRK MÜZİĞİ UNSURLARINI DAHİL ETMEK İSTİYORUM"

Daha önce Türkiye'de birkaç kez sahne aldığını belirten Jason Derulo, Türkiye izlenimlerine ilişkin; "En çok sevdiğim ve hatırımda kalan şey, her zaman Türk kahvaltısı olmuştur. Dünya üzerinde kahvaltıya bu kadar önem veren başka bir ülke görmedim. Bunun dışında Türk müziğini de çok otantik ve hoş buluyorum. Gelecekteki bazı projelerime Türk müziği unsurlarını dâhil ederek insanları şaşırtmak istiyorum" diye konuştu.