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        Haberler Müzik Jason Derulo İstanbul Festivalinde konser verdi

        Jason Derulo, İstanbul Festivalinde konser verdi

        ABD'li R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Festivali'nde müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:29
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          Festival Park Yenikapı'da konser veren Jason Derulo, 'Swalla', 'Wiggle', 'Whatcha Say', 'Tip Toe', 'Take You Dancing', 'Acapulco', 'Breathing', 'Cheyenne', 'In My Head', 'Riding Solo', 'Savage Love', 'Love Tonight', 'Trumpets', 'Don't Wanna Go Home', 'Otherside' ve 'From The Islands' şarkılarının da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendirdi.

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          İstanbul konseri için çok özel bir hazırlık yaptığını dile getiren ünlü isim, dans performansıyla da dikkati çekti.

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          Festivalde bugün Yıldız Tilbe, yarın M Lisa ve Motive, 15 Ağustos'ta Emir Can İğrek ve Sertab Erener, 16 Ağustos'ta Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut, 17 Ağustos'ta Yayla Trio ve Pinhani, 18 Ağustos'ta ise Melike Şahin sahne alacak.

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