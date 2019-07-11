DHA'nın haberine göre; Amerikalı şarkıcı ve aktör Jason Derulo, Türkiye'de ilk konserini Antalya Serik ilçesinde hizmet veren bir otel tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında verdi.

2009 yazının hit şarkısı 'Whatcha Say' ve video paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kıran 'Swalla' ile müzik listelerinin ilk sıralarına çıkan Jason Derulo, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Jason Derulo'yu yerli ve yabancı çok sayıda turist dinledi. Derulo, söylediği şarkılara eşlik eden turistleri kendisine hayran bıraktı.

SAMİMİ DİYALOGLARLA İLGİ GÖRDÜ

Global müzik paylaşım sitelerinde şarkıları ve video klipleri en çok tıklanan isimler arasında yer alan ve kısa süre önce dünyanın en önemli müzik şirketine bağlı sanatçılar arasına katılan Derulo, sahnedeki enerjisi ve dinleyicilerle kurduğu samimi diyaloglarla ilgi gördü.

JENNİFER LOPEZ KONSER VERECEK

Geçen yıl Dua Lipa, Tom Jones, Anne Marie ve Rita Ora gibi dünya starlarını ağırlayan etkinlik kapsamında bu yıl James Arthur ve Jason Derulo'dan sonra 6 Ağustos'ta dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez konser verecek.