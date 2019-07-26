Jason Bourne filmi oyuncuları kimler? Jason Bourne filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Gerilim ve Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Jason Bourne filmine dair detaylar...

JASON BOURNE FİLMİ KONUSU

Jason Bourne, Paul Greengrass'ın yönettiği senaryosunu Greengrass, Matt Damon ve Christopher Rouse'un yazdığı 2016 Amerikan yapımı aksiyon ajan gerilim filmi. Bourne film serisinden 2007'de çekilmiş olan Son Ültimatom filminin devam filmi ve serinin beşinci filmidir. Filmde Damon, Julia Stiles, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones ve Vincent Cassel oynamaktadır.

Temel çekimler 8 Eylül 2015'te başladı ve Universal Pictures tarafından 29 Temmuz 2016'da gösterime girmek üzere ayarlandı.

JASON BOURNE OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon, Jason Bourne / David Webb

Julia Stiles, Nicky Parsons

Alicia Vikander

Tommy Lee Jones, Robert Dewey, CIA yönetcisi

Vincent Cassel

Riz Ahmed, Aaron Kalloor, CIA’de teknoloji uzmanı

Ato Essandoh

Scott Shepherd, CIA müdür yardımcısı