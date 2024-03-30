Jasikevicius: Nigel’ın sayesinde Avrupa basketbolunda tarihe şahit olduk

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile ALBA Berlin Başantrenörü Israel Gonzalez maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius, ALBA Berlin karşısında ürettiği 50 sayıyla kariyer, Fenerbahçe Beko hem de EuroLeague tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu rekorlarını kıran ABD’li oyuncu Nigel Hayes-Davis hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Oyuncularını ve sarı-lacivertli taraftarları tebrik ederek sözlerine başlayan Litvanyalı antrenör, “İnanılmaz destekleri için teşekkürler. Son maçların hepsinde biletlerin tükenmesi çok güzel. Bizim için çok mutlu bir ortam. Nigel’a da ekstra bir tebrik veriyorum. Onun sayesinde Avrupa basketbolunda tarihe şahit olduk. Yaptığı şey hiç kolay değil. Gerçekten çok zordu. Maç boyunca biz elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Gerçekten çok zor bir şeyi başardı. Her gün deli gibi çalışan bir sporcu. Hem Fenerbahçe hem de Avrupa basketbolu adına çok güzel bir geceydi” değerlendirmesinde bulundu.

ISRAEL GONZALEZ: FENERBAHÇE HER AÇIDAN BİZDEN DAHA İYİYDİ ALBA Berlin Başantrenörü Israel Gonzalez ise çok zor bir fikstürün içinde olduklarını belirterek, “Fenerbahçe Beko’yu tebrik ediyorum. Bu akşam her açıdan bizden daha iyiydiler. Nigel’ı da tebrik ediyorum rekoru kırdığı için. Çok zor bir haftadan geldik. Ulusal ligimizin ardından şimdi EuroLeague. Sanırım oyuncularıma gerekli baskıyı uygulayamadım. Fenerbahçe’ye karşı nasıl oynamaları gerektiğini yani. İyi değildik. Her maçta istekle oynamak gerekiyor. Öylesine bir çıkalım bakalım derseniz rakip sizi cezalandıracaktır” şeklinde konuştu.