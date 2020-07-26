Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kısa forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gulley, kariyerinde daha önce Lüksemburg'da Musel Pikes ve İsrail'de Maccabi Ra'anana formalarını giydi.