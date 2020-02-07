07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya'nın Fuku Oka kentinde turizm acentesi işleten Kumi Okabe ve hediyelik eşya satan Meiko Ueyama, Türk ve Adana kültürünü tanımak istedikleri için kente geldi.
DHA'nın haberine göre Adana lezzetlerine ilgi duyan ikili, özellikle Adana kebabı ve içli köfte yapmayı öğrenmek istedi.
Kenti gezen ikili, Adana kebabı ve içli köfte yapmak için bir restorandaki ustalar tarafından misafir edildi. Kebap ustalarıyla Adana kebabı ve içli köfte yapan Japon turistler, yöresel lezzetleri yapmanın çok heyecanlı olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
Kente gelmeden önce internette bir süre araştırma yaptığını belirten Ueyama, "Adana'da en meşhur şey 'Adana kebap' diye çıkıyor bu yüzden çok merak ettik ve çok beğendik. Yerken çok mutlu olduk. Tekrar yemekleri tatmak için Adana'ya gelmeyi düşünüyoruz" dedi.
YEMEKLER HARİKA
Adana kebabı dışında içli köftenin de tadına bakan Okabe ise, "Çok sevdim bu yemekleri, Adana kebabı çok meşhur olduğu için çok merak etmiştik. Bence yapımı biraz zor oldu ve aslında kömürü falan yakması Japonya'da zor olur, özel bir yere gitmek gerekir bunu yapmak için. İçli köftenin de çok lezzetli olduğunu düşünüyoruz. Çok merak ediyordum. Nasıl yapılacağını hiç bilmiyordum ama bugün öğrendim. Yemekler harika, Japonya'da yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.
Binlerce kilometre uzaklıktan bu lezzetleri tatmak ve yapımını öğrenmek için gelen Kumi Okabe ve Meiko Ueyama Türkiye'ye ve Adana'ya ilerleyen zamanlarda tekrar gelmek istediklerini belirtti.
'HEM ONLAR HEM BİZ ÇOK MUTLU OLDUK'
40 yıldır yemek sektöründe olduğunu söyleyen Şevket Aydoğdu, Japonya'dan Adana'nın yöresel yemeklerini tatmak ve yapımını öğrenmek için gelen Okabe ve Ueyama'ya yemek yapmayı öğretmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirtti. Aydoğdu, "Japon misafirlerimize ve dışarıdan gelen misafirlerimize Adana'nın kültürünü, Adana'nın en lezzetli en meşhur olan Adana kebabımızı ve yine yöresel lezzetlerimizden olan içli köfteyi hem tanıttık, hem de nasıl yapıldığını gösterdik. Onlarda gayet güzel bir sunumla beraber yaptık zaten çok mutlu oldular, bizde mutlu olduk" dedi.
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