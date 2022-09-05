Japonya ve Çin'de 'Hinnamnor' alarmı

HABERTURK.COM

Hinnamnor Tayfunu nedeniyle Çin'in doğusunda pek çok feribot seferleri iptal edildi. Çin'de ayrıca hızlıca acil yardım ve destek sağlanabilmesi adına riskli bölgelere 50 bine yakın polis sevk edildi. Wenzhou bölgesinde de tüm dersler iptal edildi.

Aynı şekilde Japonya'da da tayfun nedeniyle alarma geçilirken, pek çok uçuş beklenen şiddetli fırtına öncesi iptal edildi.

Hinnamnor Tayfunu'nun saatte 175 km hızla ilerlemesi beklenirken, Japonya'da birçok bölge için tahliye çağrıları yapıldı, Çin Ulusal Meteoroloji Servisi ise sarı alarm verdi. Çin'de ayrıca gemi ve teknelere limanlara ve sığınaklara dönme çağrısında bulunuldu. Tayfun nedeniyle Tayvan'da riskli bölgelerde bulunan 600'e yakın kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.