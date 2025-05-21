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        Haberler Dünya Japonya Tarım Bakanı Eto, "Satabileceğim pirinç var" açıklamasının ardından istifa etti | Dış Haberler

        Japonya Tarım Bakanı Eto, "Satabileceğim pirinç var" açıklamasının ardından istifa etti

        Japonya Tarım Bakanı Eto Taku, ülkede pirinç fiyatları artarken tepki alan "Destekçilerim bana bol miktarda verdikleri için evimde satabileceğim kadar çok pirinç var." açıklamasının ardından, istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:27 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:27
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        Japon bakan gaf yaptı, istifa etti
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        Eto, 19 Mayıs'taki bağış toplama programında "Pirinç satın almıyorum. Destekçilerim bana bol miktarda verdikleri için evimde satabileceğim kadar çok pirinç var." ifadeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

        Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Eto, Başbakanlık Ofisine istifasını sunmasının ardından basına yaptığı açıklamada, "Halk, artan pirinç fiyatları nedeniyle zorluk yaşarken bakan olarak son derece uygunsuz yorum yaptığım için özür dilerim." ifadesini kullandı.

        Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da yaptığı açıklamada, konuya ilişkin eleştirileri kabul ettiğini söyleyerek Eto'nun yerine Koizumi Shinjiro'nun yeni tarım bakanı olarak görev yapacağını belirtti.

        Japonya'da artan pirinç fiyatları

        Japonya'nın geleneksel mutfağında önemli yer tutan pirinç üretiminin, son dönemdeki iklimsel olaylar ve doğal afetler nedeniyle olumsuz etkilenmesi üzerine Tokyo hükümeti, artan fiyatları baskılamak amacıyla bu yıl ilk defa şubatta yaklaşık 210 bin ton acil durum pirinç rezervini piyasaya sürmüştü.

        Hükümetin bu hamlesine rağmen ülke genelinde pirinç fiyatları artmaya devam ediyor.

        Hükümet verilerine göre, martın son haftasında 5 kilogramlık pirincin ortalama fiyatı, geçen yıla kıyasla iki kat artarak 29 dolara yükseldi.

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