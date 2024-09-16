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        Haberler Gündem Teyit Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddiası

        Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddiası

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:43
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        Japonya'dan Türkiye'ye vize zorunluluğu iddiası
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        Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddiası gündeme geldi.

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara ilişkin açıklama geldi.

        Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiası doğru değildir. Türkiye ile Japonya arasındaki 'Vize Muafiyet Anlaşması' uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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        #Japonya
        #türkiye
        #vize
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