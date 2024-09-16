REKLAM advertisement1

Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddiası gündeme geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiası doğru değildir. Türkiye ile Japonya arasındaki 'Vize Muafiyet Anlaşması' uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.