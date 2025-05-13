"JAPONLARIN DA TÜRK ÇAYINI ÇOK SEVECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Türk çayı demleme ustası Yumika Arita, ülkesinde çayın sevildiğini, Türk çayına da ilgi duyulduğunu söyledi.

Arita, Türkiye'nin, dünyada en çok çay tüketen ülke olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını anlatarak, "Hem kültürü anladım hem de çayın nasıl demlediğini bana öğrettiler. Türk çayı kültürünü çok kıymetli, çok da harika buluyorum. Japonların da Türk çayını çok seveceğini düşünüyorum" diye konuştu.