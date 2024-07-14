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        Haberler Dünya Japonya'nın batısındaki heyelanda 3 kişi yaşamını yitirdi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Japonya'nın batısındaki heyelanda 3 kişi öldü

        Japonya'nın batısındaki Ehime eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 07:10 Güncelleme: 14.07.2024 - 07:10
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        Japonya'nın batısında heyelan: 3 ölü
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        Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Ehime'ye bağlı Matsuyama kentinde 12 Temmuz'da toprak kayması meydana geldi.

        Aşırı yağış kaynaklı yaşanan heyelan sonrası bölgede 50 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğinde toprak yığını oluştu.

        İtfaiye yetkilileri, bölgede bulunan bir ahşap evin heyelan altında kaldığını ve aynı aileden 3 kişinin kaybolduğunu saptadı.

        Heyelan sonrası gevşeyen zeminin, müstakil ev ve apartmanlarda yol açtığı toprak yığınları, arama çalışmalarını olumsuz etkiledi.

        Yerel belediyeye göre, arama kurtarma görevlilerinin 1 günden fazla süren faaliyeti sonucu, kaybolan 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

        İtfaiye yetkilisi, "kaybolanları kurtarma arzusuyla çalışsak da dizlerimize kadar çamur ve toprak içinde yürümek çok zordu." dedi.

        Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin batı kıyısı eyaletlerine yönelik aşırı yağış ve toprak kayması uyarıları yapmıştı.

        Heyelanın, Japonya'da "tarihi sit alanı" olarak korunan Matsuyama Kalesi'nin yer aldığı dağın eteğinde meydana geldiği bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Japonya
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