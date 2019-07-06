Japonya'da erkeklerin boy ortalaması 1.70, kadınların boy ortalaması ise 1.57 metre... Hal böyle olunca evleri veya toplu taşıma araçlarındaki koltukları Amerika ya da Avrupa ülkelerine göre bir hayli ufak... Üstelik Japonlar sade ve küçük alanda yaşam tarzını hayat felsefesi haline getiriyor. Peki Japonya'ya iş için giden ya da, turist olarak ülkeyi ziyaret eden uzun boylu kişiler ne gibi zorluklarla karşılaşıyor dersiniz? Cevabı sosyal medya kullanıcıları veriyor...

"Japonya'yı ne zaman ziyaret etsem hiçbir yere sığamıyorum."