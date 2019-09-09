Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresini vuran tayfunda 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre, polis, Faxai Tayfunu nedeniyle başkent Tokyo'nun Setagaya semti ile Chiba ve Kanagawa bölgelerinde birer kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, ayrıca, Chiba'da 17 yaşında bir gencin sahilde kaybolduğunu bildirdi.

Narita Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, kent merkezine giden toplu taşıma sisteminin askıya alınmasıyla yaklaşık 14 bin kişinin havalimanında mahsur kaldığı bildirildi.

Narita'daki yoğunluk nedeniyle bazı uluslararası uçuşların Tokyo'daki Haneda Havalimanına yönlendirildiği kaydedildi.

Tokyo Körfezinde pek çok deniz aracının, sert rüzgar ve büyük dalgalar nedeniyle sürüklenmesinin çarpışmalara yol açtığı ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Faxai Tayfunu'nun rüzgar hızının Chiba'da saatte 207, Tokyo'da ise saatte 156 kilometreyi bulduğunu duyurdu.

Japon yayın kuruluşu NHK de tayfunda Tokyo ve çevresinde 61 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Tokyo Elektrik Şirketi, Chiba ve Kanagawa'da 930 bin haneye geçici olarak elektrik verilemediğini açıkladı.

Yetkililer, tayfunun, haftanın ilk gününde işe giden yaklaşık 3 milyon kişiyi etkilediğini, tren seferlerinin ertelendiğini ve hava limanlarında 160'dan fazla iç hat seferinin iptal edildiğini bildirdi.

Kore Yarımadası'nı etkisi altına alan Lingling Tayfunu nedeniyle de hafta sonu Güney Kore'de 3, Kuzey Kore'de 5 kişi yaşamını yitirmişti.