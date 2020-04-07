AA

Japonya’da Başbakan Abe Şinzo hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Tokyo ve Osaka dahil 7 eyalette olağanüstü hal şartlarının bir ay süreyle uygulanacağını açıkladı.

Başbakan Abe, parlamentoda, olağanüstü hal ( OHAL) gerekliliğine yönelik uzman raporunun hazırlanması için oluşturulan danışman komitenin tavsiye kararını açıkladığını söyledi.

Abe, Tokyo metropolü, Osaka, Çiba, Kanagawa, Hyogo, Saitama ve Fukuoka'da 6 Mayıs'a kadar sürecek OHAL şartlarının uygulanması için yerel hükümetlere yetki verildiğini dile getirdi.

Olağanüstü halin insanların hayat şartlarını etkilemeyeceğini beklediğini vurgulayan Abe, "Salgın yayılımının ülke çapında hızlandığı, insan hayatı ve ekonomiye büyük bir tehdit oluşturduğu bir noktaya ulaştığı için olağanüstü hal ilan etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Abe'nin düzenleyeceği basın toplantısında halka OHAL şartlarını açıklaması bekleniyor.

Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi de ülkedeki vaka sayısının bir hafta içerisinde ikiye katlanacağının tahmin edildiğini ve olağanüstü halin hükümetin gündemine geldiğini söyledi.

Nişimura, virüsün yayılma hızı ve ülkeye etkilerine dair Abe hükümetinin şimdiye dek sürdürdüğü salgın tedbirleri politikasının değiştiğinin altını çizerek, "Kümülatif vaka sayısının ikiye katlanabilme süresi bir haftadan az. Lokal tıbbi sistemler de yetersiz. Bu sebeplerle OHAL ilanı için hazırlıkların yapılmasına yönelik tavsiyeler aldık." diye konuştu.

OHAL ilanı sonrası halktan gıda, ilaç ve para temini haricinde sokağa çıkmamaları istenebilecek.

Sokağa çıkacaklara bir yaptırım öngörülmemesine rağmen, valiliklerce okullar ve eğlence yerleri kapatılabilecek.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında başkent halkından iş birliği içerisinde kurallara uyulmasını talep etti.

Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi de kentte yeterli miktarda gıdanın bulunduğunu belirterek, halktan panik yapmamalarını istedi.

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