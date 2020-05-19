AA

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fukuşima eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi. AA'nın haberine göre; Yerel saatle 12.17'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

MİYAGİ EYALETİNDE DEPREM

Miyagi eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Honşu adasının Miyagi eyaleti olan deprem, 10 kilometren daha az derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle 13.13'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.