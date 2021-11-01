Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki'de yerel saatle 06.14'te 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

60 kilometre derinlikteki deprem, Tokyo ve çevre eyaletlerinde hissedildi.

AA'nın haberine göre; güneydeki Kansai bölgesinin Wakayama eyaleti açıklarında da yerel saatle 05.35'te 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.