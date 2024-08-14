Japonya Başbakanı Kishida partisinin liderliğini bırakıyor

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bir basın toplantısı düzenleyerek iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) genel başkanlığı için önümüzdeki ayki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi, yeni liderini belirleyecek.

Düşük onay oranları ve ekonomik sorunlarla mücadele eden Kishida, tartışmayı ve doğru yolu teşvik etmek için parti içinde açık bir yarışa ihtiyacı olduğunu söyledi. 67 yaşındaki Kishida, "Bu genel başkanlık seçiminde halka LDP'nin değiştiğini ve partinin yeni bir LDP olduğunu göstermek gerekiyor. Bunun için şeffaf ve açık seçimler ile özgür ve güçlü tartışmalar önemlidir. LDP'nin değişeceğini göstermek için atılacak en belirgin ilk adım benim kenara çekilmemdir."

REKLAM Bu karar siyasi skandallar, artan yaşam maliyetleri ve rekor savunma harcamalarıyla geçen üç yıllık bir dönemi sona erdiriyor. Kazananın LDP kontrolündeki parlamento tarafından başbakan olarak onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Potansiyel halef olarak adı geçenler arasında eski savunma bakanı Shigeru Ishiba ve Reform Bakanı Taro Kono da bulunuyor. LDP başkanlığı için yapılacak yarışta kadın adaylar da yer alabilir ve Japonya'nın ilk kez bir kadın başbakana sahip olma olasılığı artabilir. Ekonomik Güvenlik Bakanı Sanae Takaichi ve eski içişleri bakanı Seiko Noda, aday olmaya karar verebilirler.

Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa'nın da potansiyel bir aday olarak adı geçiyor. Basında çıkan haberlerde Kishida'nın istifa kararında, partiyi seçim zaferine taşıyamayacağına inanan partili isimlerden baskı gördüğü belirtiliyor.