"8 YIL BOYUNCA AYDA 2-3 KEZ VAPUR KULLANARAK KELLE SÖĞÜŞ YEDİM"

Kelle söğüş ile nasıl tanıştığını anlatan Yuji Umeji, "8 yıl boyunca ayda 2-3 kez vapur kullanarak Beyoğlu'na gidip kelle söğüş yedim, bu benim rutinim oldu. Tadına baktığımda lezzetine bayıldım. Ondan sonra Muammer Aksoy ustanın yanında 6 ay staj gördüm. Bu işe 1 yıl önce başladım. Kadıköy'de bir tezgah ve dükkan açtım. Muammer Aksoy sadece kelle satmıyor, bir hikayesi var. Kendisi benim dostum ve abim oldu. Pandemi başlayınca bir karar vermek zorunda kaldım ve Kadıköy'de dükkan açtım. Muammer ustam ile bu işleri büyütmek istiyorum" dedi.