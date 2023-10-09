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        Haberler Yaşam Japon küp testi ile bilinçaltınıza doğru bir yolculuğa çıkın! Hayali çölde neler görüyorsunuz?

        Japon küp testi ile bilinçaltınıza doğru bir yolculuğa çıkın! Hayali çölde neler görüyorsunuz?

        'Küp kişilik testi' olarak bilinen kokoloji testi, 2000 yılında Japon psikologlar tarafından geliştirildi. Test ilk olarak Japon yazar Tadahiko Nagao'nun çok satan kitabı Kokology'de yayınlandı. Testin odak noktası, Freud ve Jung'un teorilerini kullanarak ruhun derinlemesine analiz edilmesini sağlamaktır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:37
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        • 1

          Bir çölde olduğunuzu hayal edin. Çöl oldukça büyük ve çölün bir yerinde bir küp bulunuyor.

          - Küp ne kadar büyük ve neyden yapılmış?

          - Kumun içine mi gömülü yoksa dışarıda mı?

          - Havada mı süzülüyor yerde mi?

        • 2

          Şimdi de çölde bir merdiven görüyorsunuz.

          - Merdiven neyden yapılmış?

          - Ne kadar uzun?

          - Küpün neresinde kalıyor uzak mı yakın mı?

        • 3

          Şimdi çölde bir atın ortaya çıktığını hayal edin.

          - At nasıl gözüküyor?

          - At hareket ediyor mu öylece duruyor mu?

          - Hareket ediyorsa hangi yönde?

        • 4

          Şimdi de bir çiçek hayal edin.

          - Kaç tane çiçek düşündünüz?

          - Çiçekler küpten ne kadar uzakta?

        • 5

          Çöle bir fırtına yaklaşıyor.

          - Şiddetli bir fırtına mı sakin mi?

          - Fırtına uzakta mı, yoksa tam ortasında mısınız?

          - Fırtına atı, çiçekleri, küpü veya merdiveni etkiliyor mu?

        • 6

          KÜP SİZİ TEMSİL EDİYOR

          Küp, egonuzu temsil ediyor. Eğer hayal ettiğiniz küp büyükse, muhtemelen kendinize çok güvenen bir insansınız. Eğer küçükse, büyük olasılıkla utangaç ve mütevazısınız.

          Eğer küp yere gömülü ise bu sizin geleceği düşünen, planlamacı biri olduğunuz anlamına gelir. Eğer küp yerde duruyorsa, bu sizin çok iş odaklı biri olduğunuz anlamına gelir. Hareket eden bir küp, sizin kalıpların dışında düşünen ve geleneklerden kaçınan biri olduğunuzu gösterir.

        • 7

          MERDİVEN AİLE VE ARKADAŞLARI TEMSİL EDER

          Merdivenin küpe değdiğini hayal ettiyseniz bu, arkadaşlarınıza çok bağlı olduğunuz ve onların desteğine güvendiğiniz anlamına gelir. Eğer merdiven müstakilse bağımsız olmayı tercih ediyorsunuz demektir.

          Merdiven küpün altındaysa arkadaşlarınız sizi otorite figürü olarak görüyor demektir. Küp aynı seviyedeyse siz ve arkadaşlarınız eşitsiniz demektir. Merdiven küpün üzerindeyse bu, arkadaşlarınızı hayatınızda otorite figürleri olarak gördüğünüz anlamına gelir.

          Merdiven kısaysa bu, küçük bir arkadaş çevresi tutmayı tercih ettiğiniz anlamına gelir. Eğer bu uzun bir merdivense, birçok arkadaşı ve tanıdığı olan, dışa dönük birisiniz.

        • 8

          AT İDEAL PARTNERİNİZİ TEMSİL EDER

          Hayal ettiğiniz at güçlü bir beygir ise bu, ideal partnerinizin çalışkan ve güvenilir biri olduğu anlamına gelir. Daha narin bir at hayal ettiyseniz bu, ideal partnerinizin muhtemelen görünüşüyle ​​gurur duyan ve şımartılmaktan hoşlanan biri olduğu anlamına gelir.

          Eğer at küpten uzaktaysa ya da ters yönde hareket ediyorsa bu, mevcut partnerinizden uzaklaştığınız ya da ideal partnerinize ulaşmaktan çok uzak olduğunuz anlamına gelir.

        • 9

          ÇİÇEKLER ÇOCUKLARINIZI TEMSİL EDER

          Hayal ettiğiniz çiçek sayısı, sahip olmak istediğiniz çocuk sayısını temsil eder. Çiçekler küpün yakınındaysa bu, çocuklarınızla yakın bir ilişki arzuladığınız veya zaten böyle bir ilişkiniz olduğu anlamına gelir. Çiçekler küpten uzaksa çocuklarınızla yakın ilişkiye değer vermiyorsunuz demektir.

        • 10

          FIRTINA KORKULARINIZI TEMSİL EDER

          Hayal ettiğiniz fırtına çok uzakta mı? Bu, hayatı çok az endişeyle yaşadığınız anlamına gelir. Fırtına küpün yakınındaysa çatışmayla yüzleşmeye hazırsınız demektir. Eğer fırtına küpün tam üzerindeyse şu anda sıkıntılarınızla boğuşuyorsunuz demektir.

          Kaynak: Mysticalraven

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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