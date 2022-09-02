80 kilogramlık karpuz yetiştirdi! Yarışmayı kazandı

Japonya'nın Yokote kentinde çiftçi kooperatifi her yıl bölgenin en ağır karpuzunu belirleme yarışması düzenliyor.

AA'nın haberine göre bu sezon hasadından yarışmaya 'Carolina Cross tipi! çiftlik yetiştirmesi jumbo boy 7 karpuz kabul edildi.

Çatallı istif araçlarıyla taşınabilen devasa karpuzları yetiştiren çiftçiler, yarışmanın sonucunu heyecanla bekledi.

Yarışmayı, 80 kilogramlık karpuz kazandı. Karpuz yetiştiricisi Yamamoto Toşio, 30 yıldan fazladır meyve yetiştiriciliğiyle uğraştığını belirterek, mutlu olduğunu söyledi.

Önceki rekor ağırlığının 60 kilogram olduğunu ifade eden Yamamoto, gelecek yıl 100 kiloluk karpuz yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti.