Japon çay felsefesine derinlemesine bir bakış: Zen felsefesi ile harmanlanan çayın huzurlu yolculuğu!

TEMEL UNSURLAR VE GEREÇLER

Çay seremonisi, her biri estetik ve fonksiyonel bir role sahip olan özel gereçlerle gerçekleştirilir. Bunlardan en önemlileri arasında chawan (çay kasesi), chasen (bambu çırpıcı) ve kama (demir çaydanlık) yer alır. Bu gereçler, hem işlevsel hem de sanatsal bir bütünlük sağlar.