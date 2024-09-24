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        Haberler Gündem Güncel Jandarmadan "kaybolma" uyarısı! | Son dakika haberleri

        Jandarmadan mantar için ormana gidenlere "kaybolma" uyarısı!

        Kastamonu'da jandarma ekipleri, mantar toplamak amacıyla ormanlık alanda kaybolma vakalarının artması nedeniyle uyarıda bulunup, dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 18:22 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:22
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        Jandarmadan "kaybolma" uyarısı!
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        Kastamonu'da jandarma ekipleri, mantar toplamak amacıyla ormanlık alanda kaybolma vakalarının artması nedeniyle uyarıda bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, son dönemde vatandaşların mantar toplamak için ormanlık alanlara yönelmesiyle kaybolma oranlarında artış yaşandığı vurgulandı.

        Mantar toplarken kaybolmamak için bazı konulara dikkat edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

        "Mantar toplamaya grup halinde çıkılması ve faaliyetin bilinen orman alanı sınırlarında yapılması gerekmektedir. Sağlık durumu doğada yapılacak faaliyetlere uygun olmayanların bu tür etkinliklerden uzak durmaları gerekmektedir.

        Doğaya çıkan vatandaşlarımız acil durumda kullanabilecekleri malzemeleri yanlarında bulundurmalı, yeteri miktarda su ve yiyecekleri yanlarında getirmelidir.

        Ormanlık alana giden vatandaşlarımız konum bilgilerini yakınlarıyla paylaşmalı, cep telefonlarının şarjının tam dolu olmasına dikkat etmelidir.

        Kaybolan vatandaşlarımıza ekiplerimizin kısa sürede ulaşabilmesi için belli yerlerde beklenmesi önem arz etmektedir."

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