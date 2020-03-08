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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Malatya İl Jandarma Komutanlığı anlamlı bir sergi açtı. Malatya Park’ta gerçekleştirilen fotoğraf sergisinde kadın jandarmaların yaptıkları çalışmalar kapsamında çekilen fotoğrafları sergilendi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, fotoğraf sergisinin açılışına Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Vali Baruş, Türkiye’nin kadın hakları açısından çok erken tarihlerden itibaren çok büyük mesafeler aldığını kaydederek, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyette en geniş haklara sahip olmuş. Bugünde Türkiye’nin kalkınmasında, güçlenmesinde ve bağımsızlık mücadelesinde önemli katkılar sunan kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kadınların bütün mesleklerin içerisinde yer aldıklarını dile getiren Baruş, “Erkeklerle birlikte omuz omuza bu hayat mücadelesinde onlara yardımcı oluyorlar hem de mesleklerini en iyi şekilde yerine getirerek, ülkemizin her geçen gün güçlü bir Türkiye olmasına katkılar sunuyorlar. Kadınlarımız bugün Jandarma Genel Komutanlığı emrinde çok başarılı görevler yapıyorlar. Kadın astsubaylarımız özellikle jandarmamızın toplumsal ve eğitim alanında yaptığı çalışmalar hem de 24 Ocak’ta meydana gelen depremden sonra yapmış oldukları iyileştirme çalışmaları topluma, devletin şefkatini yansıtmak, jandarmanın topluma olan ilgisini yansıtma bakımından çok başarılı çalışmalar yaptılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu çalışmalarda görev alan kadın astsubaylarımızda bu başarılarından dolayı ödüllendirilecekler” şeklinde konuştu.

Vali Baruş, açılan sergide yer alan fotoğraflarda Türk kadınının ne kadar azimli, sebatkar ve milletini sevdiğinin görüldüğünü de sözlerine ekledi.

31 Mayıs 2017 Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalktıktan kısa süre sonra düşen helikopterde şehit düşen ve jandarma tarihinde ilk kez ilçe komutanlığına atanan kadın subay olan şehit Yarbay Songül Yakut’un resmi de, özgeçmişinin yer aldığı bir tabloda sergide yer aldı.