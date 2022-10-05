SINAV AŞAMALARI
a. Sınav, adaylar için ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik, uygulama sınavı ve mülakat sınavı olmak üzere dört aşamalı yapılacaktır. Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır.
Ön Sağlık muayenesi:
(a) Adayın Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre ön sağlık muayenesi yapılarak,
(l) Uzman erbaş adaylarının en az 167 cm. boyunda ve Tablo-7’deki Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ağırlık sınırları arasında olup olmadığı,
(lV)Vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici ve göz estetiğini bozan cilt
(a) Fiziki yeterlilik testi Tablo-11’de belirtilen kriterlere göre yapılır. Fiziki yeterlilik testinin herhangi bir aşamasında barajı geçemeyen adaylar elenir ve mülakat sınavına alınmazlar.
(b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.
(c) Fiziki yeterlilik testine katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan hastalığı bulunmadığını bildirir “Durum bildirir tek hekim imzalı sağlık raporu” (Mevzuatta belirtilen geçerlilik süresi içerisinde alınmış olan) getirecektir.
(ç) Fiziki yeterlilik testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Sağlık kuruluşlarından alınan imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.
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