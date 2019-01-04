Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde define bulmak için çukur kazan 10 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, define arayan 5 şüpheliyi kazdıkları çukurda, 5 şüpheliyi ise kazı yapılan yerin yakınlarında define aramada kullanılan malzemelerle buldu.

İHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi Gürpınar Mahallesinin yüksek bir noktasında kaçak kazı yapıldığını tespit ederek takibe aldı. Takibe alınan bölgede aralarında kepçe ve traktör sürücülerinin de olduğu 10 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri, define arayan 5 şüpheliyi kazdıkları çukurda, 5 şüpheliyi ise kazı yapılan yerin yakınlarında define aramada kullanılan malzemelerle buldu.

Jandarma ekipleri tarafından "Kolay gelsin" denilerek suçüstü yakalanan şahıslar, "Ne yapıyorsunuz?" sorusuna ise "Kazı yapıyoruz" diye cevap verdi. Olay yerinde 2'şer adet kürek, balyoz, kazma,murç ve 1'er adet levye ile yedek kazma sapı ele geçirildi. Şüpheliler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirdi.