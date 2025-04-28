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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Jamie xx Sonar İstanbul 2025'e geliyor

        Jamie xx Sonar İstanbul 2025'e geliyor

        The Chemical Brothers Dj set, Richie Hawtin DEX EFX X0X gibi sanatçı ve grupların ardından Mercury Ödüllü The xx grubunun üyesi, 2 Grammy adaylığı bulunan müzisyen Jamie xx de Sonar İstanbul 2025'in Line-up'ına dahil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:08
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        Jamie xx Sonar İstanbul 2025'e geliyor
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        Her sene merakla beklenen ve Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sónar’ın İstanbul ayağının 9’uncu edisyonundaki tüm isimler açıklandı. Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde %100 Müzik katkılarıyla 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan 9. Sónar Istanbul için açıklanan ilk isimler arasında; Elektronik müzik dünyasının öncülerinden big beat türünü global sahneye taşıyan Grammy ödüllü İngiliz ikili The Chemical Brothers Dj set, minimal techno'nun öncüsü olarak kabul edilen ve teknolojik yenilikleriyle tanınan Kanadalı efsanevi DJ ve prodüktör Richie Hawtin DEX EFX X0X, Mercury Ödüllü The xx grubunun üyesi, hem bireysel hem kolektif üretimleriyle Florence + the Machine'den Drake’e birçok sanatçıyla çalışarak çağdaş müzikte iz bırakan 2 Grammy adaylığı bulunan müzisyen Jamie xx, Berlin çıkışlı elektronik müzik ikilisi, IDM ve dubstep’i harmanlayarak dinleyicilere farklı bir deneyim sunan Modeselektor DJ set, modern house ve rave sahnesinin yükselen yıldızlarından Kettama ile İngiliz prodüktör Special Request’in enerjik ve nostaljik dokular taşıyan ortak performansı Kettama b2b Special Request, Kanadalı vokalist ve prodüktör özellikle “Working Class Woman” albümüyle tanınan Marie Davidson live, Berlin'in avangart elektronik sahnesinin yenilikçi temsilcilerinden biri; techno, pop ve deneysel sesleri harmanlayarak enerjik performanslarıyla Dj Gigola, İngiltere’nin elektronik müzik sahnesinde kendine özgü bir yer edinen, enerjik setleri ve müzik keşifleriyle dinleyicilere yeni sesler sunan Emerald, Japonya’nın elektronik müzik sahnesinin ilham verici sanatçılarından olup deneysel yaklaşımı ve eşsiz müzik tarzıyla ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, afro ritimleri modern elektronik unsurlarla birleştirerek özgün bir tarz yaratan Kilimanjaro, Fransız elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken, setlerinde house ve techno'nun melodik unsurlarını öne çıkaran Jersey live, Sónar Istanbul’da sahne alacak yabancı isimler olarak dokuzuncu edisyonuna damga vurmaya hazırlanıyorlar.

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        Yerli Sahnemizin Başarılı ve Yükselen Yıldızları Sónar Istanbul 2025’te!

        Türkiye’nin elektronik müzik sahnesinin parlayan yıldızlarından olup dinamik ve enerjik setleriyle dikkat çeken BASHKKA, Türkiye’nin yerel sahnesinde öne çıkan DJ ve prodüktör olan ve kendine has tarzıyla Serenay Alkan, İstanbul’un yeraltı sahnesinin dikkat çeken isimlerinden olarak eklektik setleri ve egzotik dokularıyla fark yaratan Venus Exotica, house ve techno müziğin melodik yönlerini öne çıkaran bir DJ olarak setlerinde duygusal geçişlere yer veren Manthem, minimal techno ve deep house elementlerini buluşturan Abanoz, progressive house alanında genç yeteneklerinden TimuÇin Coşkun, enerjik setleriyle dans pistlerini hareketlendiren Marc Gonen, doğal sesleri elektronik alt yapılarla birleştirerek etkileyici bir atmosfer yaratan Gaia Ekho, İstanbul elektronik müzik sahnesinin tanınan isimlerinden Evrim De Evrim ve house ve techno müziğin enerjik tarafını temsil eden genç DJ Just D, Sónar Istanbul 2025’in line-up’ında yer alacak ilk yerli isimler oldu.

        Sónar Istanbul 2025’in line-up’ında elektronik müziğin dünyaca ünlü önde gelen isimleri ile yerli sahnemizin başarılı isimlerini bir araya getirmenin yanı sıra görkemli görsel ve işitsel performansların sergileneceği dev festivalde her sene olduğu gibi Sónar+D programı da bu yıl yer alacak.

        Sónar Istanbul 2025’in biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Sónar İstanbul
        #Jamie xx
        #konser
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